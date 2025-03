Lors de la demi‐finale entre Novak Djokovic et Grigor Dimitrov à Miami, un spec­ta­teur a visi­ble­ment invec­tivé le Bulgare depuis les tribunes.

Dimitrov a direc­te­ment répondu au pertur­ba­teur : « Tu as un problème ? »

L’arbitre de la rencontre a fina­le­ment demandé à la sécu­rité d’expulser cette personne du stade.

The umpire removed someone from the stands who said some­thing to Grigor Dimitrov during his match against Novak Djokovic in Miami



Grigor responded to the person : “You got an issue?”



The umpire told secu­rity to remove the person from the stands imme­dia­tely. pic.twitter.com/nOCpkfsdod