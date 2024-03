En confé­rence de presse à Miami où il va jouer contre Jannik Sinner sa troi­sième finale de Masters 1000 à 32 ans, en étant d’ores et déjà assuré de faire son retour dans le top 10, Grigor Dimitrov a évoqué avec fierté son retour en grande forme depuis plusieurs mois.

« Je pense que vous avez oublié quelque chose. Le plus impor­tant pour moi, c’est d’avoir été capable de battre coup sur coup de grands joueurs tels que Carlos Alcaraz et Alexander Zverev. Si vous savez faire ça, le clas­se­ment suit. La disci­pline, le travail acharné, l’im­pli­ca­tion que je mets dans tout ça… Pour rester au top, il faut être capable de battre régu­liè­re­ment les meilleurs et c’est ce que j’ar­rive à faire depuis huit ou neuf mois. Et quand je perds, je repars au boulot, il n’y a pas de secret. Chaque jour, si je n’ai pas une douleur qui m’empêche de m’en­traîner, j’y vais. Et je suis fier de tout ça. »