Dimitrov 🇧🇬🎙



« Sinner attual­mente è per distacco il miglior tennista del mondo. Ha perso solo una partita quest’anno, è incre­di­bile.



Prima di tutto, però, è davvero un ragazzo splen­dido. Per me è molto impor­tante essere una grande persona prima di un grande campione »@SkySport pic.twitter.com/3o25Ufc5jP