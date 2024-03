Auteur d’une pres­ta­tion assez excep­tion­nelle face à Carlos Alcaraz en quarts de finale du Masters 1000 de Miami, Grigor Dimitrov, après avoir dévoilé sa recette pour le battre en confé­rence de presse, a égale­ment révélé avoir renoncé au tout dernier moment à revi­sionner son dernier match face au prodige espagnol.

Et le Bulgare a expliqué les raisons.

« Hier soir, j’étais sur le point de regarder le match que j’ai joué contre lui à Shanghai. J’allais appuyer sur le bouton ‘lecture’, mais je me suis arrêté. J’ai pensé que je n’avais fina­le­ment pas besoin de le voir, parce que tout était diffé­rent. En jouant en Asie, sur un court diffé­rent avec un climat diffé­rent, tout était diffé­rent. Je voulais donc arriver sur le terrain et faire un sans‐faute, puis commencer à construire à partir du premier point. Bien sûr, j’ai essayé tout de suite. De plus, je n’avais pas beau­coup de temps à perdre sur le terrain. Je ne pouvais pas me permettre de le faire, de mettre la balle en jeu et d’at­tendre de voir ce qu’il allait faire. »