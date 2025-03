Solide vain­queur de Lorenzo Musetti en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami ce mardi, Novak Djokovic a sans doute réalisé son match réfé­rence depuis l’Open d’Australie.

Une victoire cepen­dant marquée par une nouvelle prise de bec avec l’ar­bitre de chaise, Fergus Murphy, qui a eu la bonne idée d’in­fliger un aver­tis­se­ment au Serbe pour dépas­se­ment de temps après un long échange lors du cinquième jeu du premier set.

Agacé, Novak a alors entamer un dialogue (de sourd) avec l’officiel.

Novak Djokovic : « Quel est ton objectif ? Ce n’est pas ton premier match, n’est‐ce pas ? On en est au cinquième jeu, n’est‐ce pas ? Pas de problème, je n’ai même pas été proche. La première fois que je m’ap­proche, l’es­pace d’une seconde, tu me donnes un aver­tis­se­ment.

L’arbitre : Le chro­no­mètre est auto­ma­tique, Novak. Le système actuel est le suivant : il démarre auto­ma­ti­que­ment et il faut suivre le chro­no­mètre.

Djokovic : Tu n’as jamais compris de ta vie ces moments d’un match où les joueurs récu­pèrent après un long échange. »