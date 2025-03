Battu en finale à Shanghaï, Novak a une nouvelle « chance » de pouvoir gagner son 100ème titre sur le circuit. Il ne sont que deux pour le moment à avoir réussi cet exploit. Il s’agit de Roger Federer et Jimmy Connors. Interrogé au sujet de ce chiffre symbo­lique, Novak a fait une petite confidence.

« Depuis que j’ai gagné les Jeux olym­piques, je pense aux cent titres. J’ai parti­cipé à la finale de Shanghai. Je suis passé tout près. Ensuite, j’ai essayé de trouver le niveau de tennis dont j’avais besoin pour me mettre en posi­tion de me battre pour un trophée, un grand trophée. C’est ce que j’ai fait cette semaine, pour être honnête. Je suis très heureux de la façon dont je me suis préparé pour le tournoi, de la façon dont j’ai joué. Je n’ai pas perdu un seul set. C’est une belle oppor­tu­nité. Voyons ce qui se passera dans deux jours « .