Battu d’en­trée à Doha et Indian Wells, Novak Djokovic n’avait plus remporté de victoire depuis son quart de finale en Australie contre Carlos Alcaraz, le 21 janvier dernier. Il a renoué avec le succès face au 86e joueur mondial, Rinky Hijikata, pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Miami : 6–0, 7–6(1).

« J’ai bien joué en Australie et je pense que j’avais une chance sérieuse de remporter le titre. C’est malheu­reux que ça se soit terminé comme ça (il s’est blessé et a dû aban­donner en demies contre Zverev, ndlr). Mais c’est toujours encou­ra­geant de voir que je suis capable de jouer comme j’ai joué là‐bas, que je suis capable de gagner contre un Alcaraz (en quarts de finale du Tournoi). C’est proba­ble­ment la prin­ci­pale raison pour laquelle je continue à me pousser, à me motiver. Parce que je sais que j’ai toujours ce tennis en moi qui peut me permettre de gagner les titres les plus pres­ti­gieux de ce sport », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par L’Equipe.

Pour une place en huitièmes de finale, le Serbe de 37 ans affron­tera l’Argentin Camilo Ugo Carabelli (65e mondial).