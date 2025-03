« Irrité » selon Marion Bartoli et RMC Sports par le scénario du report de son match contre Sebastian Korda, programmé mercredi en dernière rota­tion et fina­le­ment décalé à jeudi, Novak Djokovic s’est confié auprès du média serbe Sportklub après sa victoire en deux sets, qui fait de lui à 37 ans et 10 mois le plus vieux demi‐finaliste de l’his­toire en Masters 1000.

« J’étais plus nerveux que d’ha­bi­tude, proba­ble­ment à cause de l’at­tente toute la journée d’hier (mercredi), mais aussi parce que c’est un joueur très talen­tueux, capable de jouer n’im­porte quel coup, il reste très près de la ligne, il prend du temps à son adver­saire. J’ai eu une baisse de concen­tra­tion au début du deuxième set, il a été plutôt effi­cace, j’étais trop sur la défen­sive, mais j’ai réussi à revenir et à surmonter un obstacle de taille », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, à deux matchs d’un 100e titre en carrière et opposé à Grigor Dimitrov pour une place en finale.