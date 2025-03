Déjà déten­teur du record du nombre de semaines passées au sommet du clas­se­ment ATP (428 au total), Novak Djokovic a réaf­firmé en confé­rence de presse ne plus être obsédé par la place de numéro 1 mondial.

« Si c’est impor­tant pour moi de rede­venir numéro 1 mondial ? Non, cela n’a pas autant d’im­por­tance. Si c’est la consé­quence de grands résul­tats et de titres que je remporte au cours d’une saison, alors c’est formi­dable. Mais ce n’est pas mon objectif. Mon objectif est de pouvoir jouer mon meilleur tennis sur les tour­nois du Grand Chelem et les tour­nois auxquels je parti­cipe. Mon programme a été revu et je ne suis pas en train de courir après les point. C’est peut‐être diffé­rent aujourd’hui de ce que c’était il y a quelques années, pendant la plus grande partie de ma carrière pour être honnête. Je suis plus heureux de gagner un tournoi du Grand Chelem ou un grand tournoi plutôt que d’at­teindre la première place. Oui, pour l’ins­tant, c’est plus impor­tant pour moi. »

A noter que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem retrou­vera Lorenzo Musetti en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami. Il mène 7–1 dans ses face‐à‐face avec l’Italien.