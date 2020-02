C’était attendu, c’est désormais officiel. Fraîchement titré à l’Open d’Australie pour son 17e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic a confirmé sa présence au Masters 1000 de Miami (25 mars au 5 avril). Le Serbe reste deux résultats décevants avec un huitième de finale en 2019 et une élimination d’entrée en 2018. Le Djoker possède le record avec six titres en Floride (2007, 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016).

Fresh off capturing his 17th Grand Slam title, World No. 1 @djokernole confirms he's coming to Miami ! Experience Novak's run at a seventh #MiamiOpen title : https://t.co/xXZqtyT7rC pic.twitter.com/9hinzmZUbI — Miami Open (@MiamiOpen) February 4, 2020