Devenu à 37 ans et 10 mois le joueur le plus âgé à se quali­fier dans le dernier carré d’un Masters 1000, grâce à sa victoire contre Sebastian Korda, Novak Djokovic va affronter Grigor Dimitrov dans la plus « vieille » demi‐finale de l’his­toire des Masters 1000 en simple, avec un total de 71 ans sur le court.

Et avant ce 14e duel entre les deux hommes (12−1 en faveur de Djokovic), la ques­tion est de savoir dans quel état Dimitrov, au bord du malaise après être venu à bout de Francisco Cerundolo mercredi, se présen­tera sur le court ce vendredi.

