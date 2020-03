La liste d’entrée du Masters 1000 de Miami (25 mars au 5 avril) a été dévoilée et tous les meilleurs joueurs du monde seront présents au Hard Rock Stadium, le nouveau site du Masters 1000 floridien. Roger Federer, tenant du titre, est forfait en raison de sa blessure au genou et restera absent jusqu’à la mi-juin. Kevin Anderson, qui voulait faire jouer son classement protégé, ne sera pas présent en raison d’une opération au genou. Dans le clan tricolore, onze joueurs sont directement dans le tableau final. La liste complète est disponible ci-dessous.

Djokovic, Novak (SRB)

Nadal, Rafael (ESP)

Thiem, Dominic (AUT)

Medvedev, Daniil (RUS)

Tsitsipas, Stefanos (GRE)

Zverev, Alexander (GER)

Berrettini, Matteo (ITA)

Monfils, Gael (FRA)

Goffin, David (BEL)

Fognini, Fabio (ITA)

Bautista-Agut, Roberto (ESP)

Schwartzman, Diego (ARG)

Rublev, Andrey (RUS)

Khachanov, Karen (RUS)

Shapovalov, Denis (CAN)

Wawrinka, Stan (SUI)

Garin, Cristian (CHI)

Dimitrov, Grigor (BUL)

Auger-Aliassime, Felix (CAN)

Isner, John (USA)

Paire, Benoit (FRA)

Lajovic, Dusan (SRB)

Fritz, Taylor (USA)

Carreno Busta, Pablo (ESP)

De Minaur, Alex (AUS)

Basilashvili, Nikoloz (GEO)

Evans, Daniel (GBR)

Hurkacz, Hubert (POL)

Raonic, Milos (CAN)

Nishikori, Kei (JPN)

Krajinovic, Filip (SRB)

Coric, Borna (CRO)

Struff, Jan-Lennard (GER)

Pella, Guido (ARG)

Ruud, Casper (NOR)

Cilic, Marin (CRO)

Opelka, Reilly (USA)

Kyrgios, Nick (AUS)

Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

Mannarino, Adrian (FRA)

Humbert, Ugo (FRA)

Millman, John (AUS)

Edmund, Kyle (GBR)

Querrey, Sam (USA)

Sonego, Lorenzo (ITA)

Kecmanovic, Miomir (SRB)

Nishioka, Yoshihito (JPN)

Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)

Gasquet, Richard (FRA)

Bublik, Alexander (KAZ)

Verdasco, Fernando (ESP)

Simon, Gilles (FRA)

Andujar, Pablo (ESP)

Sandgren, Tennys (USA)

Lopez, Feliciano (ESP)

Paul, Tommy (USA)

Pouille, Lucas (FRA)

Chardy, Jeremy (FRA)

Cuevas, Pablo (URU)

Bedene, Aljaz (SLO)

Londero, Juan Ignacio (ARG)

Thompson, Jordan (AUS)

Vesely, Jiri (CZE)

Sousa, Joao (POR)

Albot, Radu (MDA)

Ymer, Mikael (SWE)

Gerasimov, Egor (BLR)

Berankis, Ricardas (LTU)

Moutet, Corentin (FRA)

Johnson, Steve (USA)

Norrie, Cameron (GBR)

Djere, Laslo (SRB)

Fucsovics, Marton (HUN)

Kukushkin, Mikhail (KAZ)

Pospisil, Vasek (CAN)

Cecchinato, Marco (ITA)

Lu, Yen-Hsun (TPE)

Dellien, Hugo (BOL)

Herbert, Pierre-Hugues (FRA)