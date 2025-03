Interrogé sur le bord du court après sa victoire face à l’Australien Rinky Hijikata (62ème) : 6–0, 7–6 (1), Novak a rassuré ses fans même si tout n’a pas été vrai­ment parfait.

A noter que Nole n’a pas concédé la moindre balle de break dans ce duel et qu’il a été très expé­ditif dans la première manche.

Novak Djokovic after beating Hijikata in Miami



“I’ve had plenty of time since I lost in Indian Wells. It’s been two weeks so I had plenty of time to work on my game. I think we’ve done a really good job. Obviously it’s just the first match but the way I felt on court and the way… pic.twitter.com/xDK3rw0jJX