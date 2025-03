Accompagné le plus grand joueur de tous les temps dans un stade plein n’est pas une mission aisée et Nole l’a vite compris en prenant la main de la petite fille choisie ce dimanche. Du coup, attendri, il a tout faite pour que cela se passe bien…

‘C’est une joie pour moi, pour être honnête, de voir autant d’en­fants venir et montrer leur passion pour le tennis et d’ad­mirer le tennis. C’est magni­fique d’avoir pu partager des moments avec des enfants aujourd’hui. La petite fille qui est entrée sur le court avec moi aujourd’hui était un peu nerveuse, alors j’ai essayé de la détendre de lui faci­liter les choses, de lui demander si c’était sa première fois qu’elle faisait quelque chose comme ça. Elle n’a que sept ans et je peux comprendre son senti­ment. C’est évidem­ment un moment spécial. J’aime vrai­ment cette tradi­tion de rentrer sur le court accom­pagné par un enfant, c’est

magni­fique. Et je dois dire que cela nous permet aussi de nous détendre un peu avant le match »