Après s’être exprimé sur le court en mode grande classe, Novak a abordé avec plus de préci­sions certaines sensa­tions ressen­ties ors de cette finale.

En insis­tant forte­ment sur le fait qu’il ne veuille pas se trouver d’ex­cuses, le Serbe a quand même évoqué qu’il n’était pas dans sa forme optimale.

« Ce n’est jamais agréable de perdre, mais je dois dire que Jakub est l’un des rares joueurs contre qui je suis le plus heureux de perdre en finale, pour être honnête. C’était un match étrange. Je ne me suis senti à aucun moment au meilleur de ma forme. Rien ne peut gâcher la victoire de Mensik, alors je préfère ne pas aborder certains sujets. Je ne veux pas avoir l’air de justi­fier ma défaite, c’est la même chose pour les deux joueurs, et il faut accepter toutes les circons­tances. Je repars avec un goût amer d’avoir perdu la finale, mais j’ai retrouvé de bonnes sensa­tions sur et en dehors du court. Je suis très recon­nais­sant du soutien que j’ai reçu et j’ai apprécié l’ex­pé­rience. Pour résumer, j’ai bien joué toute la semaine, sauf aujourd’hui »