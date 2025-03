C’est au service que Novak Djokovic a été le plus impres­sion­nant face à un Grigor Dimitrov un peu éteint par son combat en quart de finale face à Cerundolo. En confé­rence de presse, Nole a donc insisté sur ce coup qui a permis de dérouler.

« J’étais à 83 % de premières hier (jeudi face à Sebastian Korda), je pensais que ça allait être dur à battre et là je suis à 87 %, c’est incroyable. En plus, on ne l’a pas travaillé spécia­le­ment, après je pense que je sers plutôt bien cette année et que mon service a toujours été sous‐estimé. Ici, le court est plutôt rapide. Je sais ce que ça fait main­te­nant d’être un Isner ou un Opelka (sourire). Ça m’aide vrai­ment. Vous avez moins de pres­sion et j’es­père conti­nuer comme ça parce que ça rend vrai­ment ma vie plus facile sur le court.