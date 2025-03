Depuis Miami, où il va affronter Sebastian Korda en quarts de finale, Novak Djokovic s’est exprimé avec enthou­siasme sur sa colla­bo­ra­tion avec Andy Murray. Une décla­ra­tion accordée à Sky Sports et relayée par Tennis365 :

« J’ai toujours eu beau­coup de respect pour Andy, en tant que joueur, mais encore plus en tant que personne. C’est un homme très sympa­thique et je lui suis très recon­nais­sant de se soucier de ma réus­site sur le court. C’est toujours surréa­liste qu’un de mes plus grands rivaux soit mon entraî­neur, qu’il me tape dans la main et qu’il saute dans tous les sens dans le box. Parfois, je me pince et je me demande si c’est réel ou si c’est un rêve. Mais c’est génial. Nous essayons de tirer le meilleur parti de cette rela­tion joueur‐entraîneur et de passer du bon temps ensemble. Miami est une bonne ville. Nous sommes arrivés tôt, presque une semaine avant le début du tournoi. Nous avons joué au golf, nous avons dîné ensemble et nous nous sommes bien amusés. »