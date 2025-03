Après ses premiers tours catas­tro­phiques à Doha et Indian Wells, certains spécia­listes avaient déjà enterré le Serbe. Il faut dire que sur le court, Nole donnait le bâton pour se faire battre tant il était loin de son niveau moyen habituel.

Djokovic beats Grigor Dimitrov 6–2 6–3 in Miami



Novak reaches his 60th Masters final.



He’s now reached at least one tour‐level final for 20 conse­cu­tive seasons.



He’s also beaten Grigor in their last 11 meetings.



✅8th Miami final

✅1st final of 2025



