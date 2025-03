En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami, Novak Djokovic a été inter­rogé sur le phéno­mène, Joao Fonseca. S’il a encensé le phéno­mène brési­lien de 18 ans, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a égale­ment cité le Tchèque de 19 ans, Jakub Mensik (54e mondial).

« Ce qui est impres­sion­nant, c’est la façon dont il frappe la balle, mais plus encore la façon dont il gère sa nervo­sité sur le court pour quel­qu’un qui n’a aucune expé­rience du jeu au plus haut niveau. C’est un joueur très inté­res­sant à suivre. Mais il n’est pas le seul. Il y a aussi Mensik. Peut‐être qu’à force de parler de Fonseca, on a oublié Mensik. Ils ont le même âge. Tien aussi. Tous ces joueurs sont très jeunes, mais ils sont aussi bien classés que lui. Ils sont aussi bons que lui. Je pense que c’est exci­tant. C’est toujours formi­dable d’avoir des joueurs passion­nants à regarder et de voir les joueurs qui ont le poten­tiel d’at­teindre les plus hauts sommets et de porter ce sport. De toute évidence, Sinner et Alcaraz sont les leaders d’au­jourd’hui, encore très jeunes. Mais il semble­rait que ces deux‐là frappent à la porte de Sinner et d’Alcaraz dans les années à venir. »