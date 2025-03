Novak a encore hérité de la partie de tableau où se trouve Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev mais ce n’est pas le plus impor­tant pour le moment car le Serbe devra déjà parvenir à gagner « son » premier tour.

Il sera opposé logi­que­ment à un certain Hamad Medjedovic, espoir serbe dont la carrière est en partie financée par Nole. Pour cela Hamad devra dominer l’Australien Hijikata.

Miami Draw :

Djokovic and Alcaraz again in the same half, for the laughs.https://t.co/TxfCaByw7m pic.twitter.com/6pqeOa4xeF