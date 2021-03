Cela ressemble de plus en plus à une héca­tombe. Après les forfaits de Stan Wawrinka, Roger Federer et Rafael Nadal, Dominic Thiem et Nick Kyrgios ont eux aussi décidé de zapper le Masters 1000 de Miami prévu du 24 mars au 4 avril.

Présent cette semaine à Dubai en tant que tête de série numéro 1, l’Autrichien a joué la carte de la prudence afin de se préparer au mieux pour la terre battue et pour Roland Garros, son grand objectif de la saison.

Du côté de l’Australien, ce n’est vrai­ment pas une surprise compte tenu du fait qu’il a toujours refusé de jouer hors de son pays en cette période de crise sani­taire. Il n’a d’ailleurs plus joué depuis son élimi­na­tion de l’Open d’Australie et on ne devrait pas le revoir avant la saison sur gazon, étant donné son amour très mesuré pour l’ocre.

À noter égale­ment le retrait du Français Richard Gasquet qui, après son élimi­na­tion ce mardi du tournoi de Dubai, devrait rentrer en France afin de se concen­trer sur les tour­nois euro­péens prévus au printemps.

Des forfaits en pagaille qui font le bonheur de joueurs comme Gerasimov, Delbonis Ruusuvuri, Cecchinato, Londero ou encore Martinez qui intègrent direc­te­ment le tableau principal.