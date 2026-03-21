Revenu en février d’une bles­sure au bras gauche, qui l’a éloigné du circuit pendant six mois, Jack Draper s’est offert Novak Djokovic en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, où il était tenant du titre, avant de céder en quarts contre Daniil Medvedev.

Comme l’an dernier, le Britannique n’est en revanche pas allé plus loin que le deuxième tour à Miami, où il a été battu dès son entrée en lice face par Reilly Opelka : 7–6(3), 7–6(0).

« C’est clai­re­ment une décep­tion, je n’aime jamais perdre, mais ce gars‐là a joué un match incroyable. C’est diffi­cile. Je n’ai pas beau­coup joué au tennis ces derniers mois, je n’en suis qu’au tout début de mon retour après ma bles­sure, donc ça va prendre du temps. Je dois simple­ment conti­nuer à travailler avec mon équipe, essayer de faire tout ce qu’il faut et bien m’entraîner. Ce que j’attends le plus, c’est de gagner le droit de retrouver mon élan », a réagi le 26e mondial au micro de Sky Sports après sa défaite.