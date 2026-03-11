Accueil ATP ATP - Miami

En atten­dant Monte‐Carlo, Moïse Kouamé « signe » déjà pour Miami

Jean Muller
Ce mardi, la liste des joueurs engagés pour le Rolex Monte Carlo Masters a été dévoilée. Deux joueurs du top 20 seront absents et en coulisses il semble qu’un certain Richard Gasquet met la pres­sion sur les orga­ni­sa­teurs pour que son protégé, Moïse Kouamé puisse y parti­ciper en rece­vant une invitation.

En atten­dant ce sésame qui serait une vraie actua­lité, l’es­poir trico­lore sait déjà qu’il va fouler les courts du Masters1000 de Miami.

En effet, ce tournoi appar­tient au groupe IMG qui gère les inté­rêts de l’es­poir fran­çais. Il a donc été décidé de lui donner sa chance dans…le grand tableau rien que ça !

Il a donc suffit de quelques bons résul­tats sans « plus » pour que la machine s’emballe alors même que la préco­cité n’est pas toujours la clé surtout sur un circuit où la concur­rence est « folle ».

