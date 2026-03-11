Ce mardi, la liste des joueurs engagés pour le Rolex Monte Carlo Masters a été dévoilée. Deux joueurs du top 20 seront absents et en coulisses il semble qu’un certain Richard Gasquet met la pression sur les organisateurs pour que son protégé, Moïse Kouamé puisse y participer en recevant une invitation.
En attendant ce sésame qui serait une vraie actualité, l’espoir tricolore sait déjà qu’il va fouler les courts du Masters1000 de Miami.
En effet, ce tournoi appartient au groupe IMG qui gère les intérêts de l’espoir français. Il a donc été décidé de lui donner sa chance dans…le grand tableau rien que ça !
Il a donc suffit de quelques bons résultats sans « plus » pour que la machine s’emballe alors même que la précocité n’est pas toujours la clé surtout sur un circuit où la concurrence est « folle ».
Publié le mercredi 11 mars 2026 à 12:12