Accueil ATP ATP - Miami

Etrillé par Fils, Tsitsipas…évoque l’éclai­rage : « Vous devriez avoir honte de vous. Avez‐vous déjà vu servir et rater un coup droit pendant 5 heures d’affilée ? »

Par
Jean Muller
-
1996

Dire que Stefanos est à la dérive totale est un euphé­misme. Complètement dépassé par la vitesse de son adver­saire, le Grec a passé une soirée assez humi­liante. Battu 6–0, 6–1, il a pris une leçon de tennis et cette humi­lia­tion dans un Masters1000 arrive pas forcé­ment à un bon moment lui qui accu­mule les contre‐performances tout en chutant au clas­se­ment mondial. Hier, il a donc tenté un subter­fuge pour expli­quer ce désastre en allant invec­tiver l’ar­bitre sur les condi­tions de jeu et notam­ment sur la qualité de l’éclairage. 

« Vous devriez avoir honte de vous. Avez‐vous déjà vu servir et rater un coup droit pendant 5 heures d’af­filée ? Ça n’ar­rive pas. Je ne vois pas la balle. Je ne sais pas comment il voit la balle »

Le public n’est pas tombé dans ce piège se permet­tant de le siffler. C’est dommage d’en arriver là d’au­tant qu’il avait quand même sorti Alex de Minaur au tour précé­dent. Le calvaire continue pour le Grec. Il sera inté­res­sant de suivre son parcours à Monte‐Carlo où il a toujours été très perfor­mant rempor­tant trois fois le titre (2021, 2022, 2024).

Publié le lundi 23 mars 2026 à 09:20

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.