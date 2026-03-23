Dire que Stefanos est à la dérive totale est un euphémisme. Complètement dépassé par la vitesse de son adversaire, le Grec a passé une soirée assez humiliante. Battu 6–0, 6–1, il a pris une leçon de tennis et cette humiliation dans un Masters1000 arrive pas forcément à un bon moment lui qui accumule les contre‐performances tout en chutant au classement mondial. Hier, il a donc tenté un subterfuge pour expliquer ce désastre en allant invectiver l’arbitre sur les conditions de jeu et notamment sur la qualité de l’éclairage.
« Vous devriez avoir honte de vous. Avez‐vous déjà vu servir et rater un coup droit pendant 5 heures d’affilée ? Ça n’arrive pas. Je ne vois pas la balle. Je ne sais pas comment il voit la balle »
Le public n’est pas tombé dans ce piège se permettant de le siffler. C’est dommage d’en arriver là d’autant qu’il avait quand même sorti Alex de Minaur au tour précédent. Le calvaire continue pour le Grec. Il sera intéressant de suivre son parcours à Monte‐Carlo où il a toujours été très performant remportant trois fois le titre (2021, 2022, 2024).
Publié le lundi 23 mars 2026 à 09:20