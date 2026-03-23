Dire que Stefanos est à la dérive totale est un euphé­misme. Complètement dépassé par la vitesse de son adver­saire, le Grec a passé une soirée assez humi­liante. Battu 6–0, 6–1, il a pris une leçon de tennis et cette humi­lia­tion dans un Masters1000 arrive pas forcé­ment à un bon moment lui qui accu­mule les contre‐performances tout en chutant au clas­se­ment mondial. Hier, il a donc tenté un subter­fuge pour expli­quer ce désastre en allant invec­tiver l’ar­bitre sur les condi­tions de jeu et notam­ment sur la qualité de l’éclairage.

« Vous devriez avoir honte de vous. Avez‐vous déjà vu servir et rater un coup droit pendant 5 heures d’af­filée ? Ça n’ar­rive pas. Je ne vois pas la balle. Je ne sais pas comment il voit la balle »

Le public n’est pas tombé dans ce piège se permet­tant de le siffler. C’est dommage d’en arriver là d’au­tant qu’il avait quand même sorti Alex de Minaur au tour précé­dent. Le calvaire continue pour le Grec. Il sera inté­res­sant de suivre son parcours à Monte‐Carlo où il a toujours été très perfor­mant rempor­tant trois fois le titre (2021, 2022, 2024).