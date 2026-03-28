Interrogé par nos confrères de L’Équipe après le très joli parcours d’Arthur Fils sur le Masters 1000 de Miami et sa lourde défaite en demi‐finales contre Jiri Lehecka, Fabrice Santoro a tenu à insister sur la manière dont le Français a géré son énergie, qu’elle soit physique ou émotionnelle.

« C’est un pari risqué de consommer beau­coup d’es­sence quand tu ne sais pas si tu es à 10 ou 100 km de l’ar­rivée. Dans un match de foot, tu peux faire monter la sauce à dix minutes du coup de sifflet final. En tennis, hormis dans le tie‐break du dernier set, c’est plus dange­reux. La notion d’hor­loge est souvent oubliée alors qu’elle est capi­tale dans notre sport », a expliqué Fabrice avant de géné­ra­liser davan­tage sur la nouvelle rela­tion qui s’est récem­ment installée entre le joueur, son clan et le public.

« J’observe une dérive du sport spec­tacle, où les joueurs, leur box et le public sont de plus en plus démons­tra­tifs. Je ne sais pas de ces trois entités qui entraîne qui, mais on est loin des clans poker face à la Roger Federer… »