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Fabrice Santoro, à propos d’Arthur Fils : « J’observe une dérive du sport spec­tacle, où les joueurs, leur box et le public sont de plus en plus démons­tra­tifs. On est loin des clans poker face à la Roger Federer »

Par
Thomas S
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Interrogé par nos confrères de L’Équipe après le très joli parcours d’Arthur Fils sur le Masters 1000 de Miami et sa lourde défaite en demi‐finales contre Jiri Lehecka, Fabrice Santoro a tenu à insister sur la manière dont le Français a géré son énergie, qu’elle soit physique ou émotionnelle. 

« C’est un pari risqué de consommer beau­coup d’es­sence quand tu ne sais pas si tu es à 10 ou 100 km de l’ar­rivée. Dans un match de foot, tu peux faire monter la sauce à dix minutes du coup de sifflet final. En tennis, hormis dans le tie‐break du dernier set, c’est plus dange­reux. La notion d’hor­loge est souvent oubliée alors qu’elle est capi­tale dans notre sport », a expliqué Fabrice avant de géné­ra­liser davan­tage sur la nouvelle rela­tion qui s’est récem­ment installée entre le joueur, son clan et le public. 

« J’observe une dérive du sport spec­tacle, où les joueurs, leur box et le public sont de plus en plus démons­tra­tifs. Je ne sais pas de ces trois entités qui entraîne qui, mais on est loin des clans poker face à la Roger Federer… »

Publié le samedi 28 mars 2026 à 15:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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