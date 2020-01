C’est officiel. La présence de Roger Federer en Floride a été confirmée par les organisateurs du tournoi. Le Suisse, qui reprendra sa saison 2020 lors de l’Open d’Australie (20 janvier au 2 février), défendra son titre acquis en 2019. Depuis son retour à Miami en 2017, le Bâlois s’y est imposé à deux reprises : en 2017 et 2019. L’actuel numéro 3 mondial devrait donc enchaîner Indian Wells et Miami avant de participer à la terre battue.

Witness @RogerFederer.

Witness greatness.

Witness live.

Federer confirms he'll return to defend his title. You'll want to be here for this.https://t.co/RW0QhuLC7b pic.twitter.com/BYoj93LC04

— Miami Open (@MiamiOpen) January 7, 2020