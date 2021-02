Prévu du 24 mars au 4 avril 2021, le Masters 1000 de Miami vient de dévoi­ler sa liste d’en­trée. Si, sans sur­prise, tous les membres du top 10 sont pré­sents, Roger Federer est éga­le­ment ins­crit. Blessé depuis plus d’un an, le Suisse va par­ti­ci­per coup sur coup aux tour­nois de Doha (du 8 au 13 mars) et de Dubaï (du 14 au 20 mars) et a pris une sorte d’as­su­rance en ins­cri­vant son nom sur l’é­vè­ne­ment flo­ri­dien. En effet, au cas où il se ferait sor­tir rapi­dem­ment des deux pré­cé­dents tour­nois, Roger aurait l’op­por­tu­ni­té de jouer ce Masters 1000 afin de prendre le maxi­mum de rythme avant le début de la sai­son de terre bat­tue sur laquelle il compte bien s’aligner.

Découvrez l’in­té­gra­li­té de la liste d’en­trée en cli­quant sur le lien ci‐dessous :