Le fina­liste surprise du Masters 1000 de Miami, Hubert Hurkacz, s’est dévoilé dans une inter­view accordée à l’ATP avant d’af­fronter Jannik Sinner. On y apprend que le joueur de 24 ans rêve­rait de diner avec Roger Federer et Robert Lewandowski, la grand star du foot­ball polo­nais. Hurkacz explique égale­ment qu’il est végé­ta­rien depuis deux ans. « J’ai commencé à me sentir plutôt bien, avec plus d’énergie, alors j’ai continué », explique le 37ème mondial après avoir lu plusieurs recom­man­da­tions sur le sujet.

Hubert Hurkacz tentera de remporter le 3ème titre de sa carrière dimanche à 19h heure fran­çaise contre Jannik Sinner. Et c’est un Masters 1000…