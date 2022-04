Absent à Miami et resté en Espagne à cause du décès de son père, Eduardo, Juan Carlos Ferrero a assisté de loin aux perfor­mances épous­tou­flantes de son poulain, Carlos Alcaraz.

Au cours d’une inter­view accordée à Vamos à l’issue de la victoire de Carlos face à Kecmanovic, l’en­traî­neur espa­gnol est revenu sur un aspect fonda­mental du jeu de son joueur : le mental.

« Il a toujours été un joueur spécial. On pouvait voir qu’il avait beau­coup de carac­tère dès son plus jeune âge. Il avait beau­coup de poten­tiel et il a travaillé dessus tous les jours. Il pour­rait se retrouver avec quelque chose de bien et c’est ce qu’il réalise. Hier, il m’a dit qu’il n’était pas à 100% menta­le­ment, il s’auto‐corrige et il est très impor­tant de se rendre compte de ce qui se passe là‐dedans. A l’âge qu’il a, c’est très signi­fi­catif. Il est très spécial sur le plan mental. »