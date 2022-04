Arrivé à Miami pour la finale après le décès de son père, le coach d’Alcaraz, Juan Carlos Ferrero joue un rôle essen­tiel dans la vie du prodige espa­gnol. C’est lui qui le dit, il partage tout. Interrogé sur l’avenir de son poulain et des objec­tifs qu’il faudrait atteindre, Juan Carlos évoque surtout le calme à instaurer pour rester dans un envi­ron­ne­ment stable, un peu comme sait le faire si bien Rafael Nadal.

« Laissons les choses couler. En ce moment, il est diffi­cile de parler d’ob­jec­tifs que peut atteindre Carlos. Laissons‐le jouer. Je pense qu’il est capable de faire une belle année et on croi­sera les doigts en Grand Chelem. C’est peut‐être la prochaine étape, arriver à la fin des deuxièmes semaines. Il est facile de perdre sa concen­tra­tion et les gens peuvent vous décou­rager. En équipe, nous allons créer une bulle et vous laisser vous calmer ces jours‐ci. Puis, on va aller à Monte Carlo et on va tout donner, comme toujours. Il n’y a pas d’autre moyen.