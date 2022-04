Carlos Alcaraz a conquis le coeur des fans à Miami, où il est soutenu à chaque match. Son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, resté en Espagne à cause du décès de son père, a parlé pour « Vamos » du soutien que reçoit son protégé en Californie.

« On travaillé cela au fil des ans. Il a toujours aimé jouer devant des tribunes pleines. Quand je suis allé le voir à l’âge de 14 ans lors de son premier Challenger à Murcie où il a remporté ses premiers points ATP devant des tribunes pleines, il se sentait comme un poisson dans l’eau. Maintenant que les tribunes sont en sa faveur, avec son charisme et ce qu’il transmet, je suis sûr qu’il se sent très à l’aise », a confié Ferrero.