On savait que le joueur tchèque en confiance pouvait être un sacré adver­saire mais on était loin de penser à ce qu’il domine aussi faci­le­ment un Arthur Fils émoussé. Le Français très effi­cace depuis le début du tournoi manquait visi­ble­ment d’énergie ce vendredi et l’enjeu du match l’a rattrappé.

Battu en deux manches (6−2, 6–2) sans avoir inquiété vrai­ment Jiri, Arthur Fils termine donc sa belle aven­ture en Floride. Jo‐Wilfried Tsonga reste donc le dernier trico­lore à avoir remporté un Masters1000.

2 et 2 en 1h15. La correc­tion.



Jiri Lehecka a étrillé Arthur Fils en demi‐finales du Masters de Miami. A 24 ans, le Tchèque va jouer sa première finale en Masters 1000 et essayer de succéder à Jakub Mensik.



Match déce­vant d’Arthur. pic.twitter.com/cnOqXuqgV9 — Tennis Legend (@TennisLegende) March 27, 2026

Grace à cette place en demi‐finale, le Tricolore poin­tera à la 28ème place ATP juste derrière le numéro 1 trico­lore Arthur Rinderknech.

Si cette défaite n’était pas attendue surtout sur un score sévère, elle n’ef­face pas la qualité du tennis pratiqué par le Français.

La prochaine fois que l’on reverra Arthur Fils, ce sera donc à Monte‐Carlo.