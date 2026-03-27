On savait que le joueur tchèque en confiance pouvait être un sacré adversaire mais on était loin de penser à ce qu’il domine aussi facilement un Arthur Fils émoussé. Le Français très efficace depuis le début du tournoi manquait visiblement d’énergie ce vendredi et l’enjeu du match l’a rattrappé.
Battu en deux manches (6−2, 6–2) sans avoir inquiété vraiment Jiri, Arthur Fils termine donc sa belle aventure en Floride. Jo‐Wilfried Tsonga reste donc le dernier tricolore à avoir remporté un Masters1000.
2 et 2 en 1h15. La correction.— Tennis Legend (@TennisLegende) March 27, 2026
Jiri Lehecka a étrillé Arthur Fils en demi‐finales du Masters de Miami. A 24 ans, le Tchèque va jouer sa première finale en Masters 1000 et essayer de succéder à Jakub Mensik.
Match décevant d’Arthur. pic.twitter.com/cnOqXuqgV9
Grace à cette place en demi‐finale, le Tricolore pointera à la 28ème place ATP juste derrière le numéro 1 tricolore Arthur Rinderknech.
Si cette défaite n’était pas attendue surtout sur un score sévère, elle n’efface pas la qualité du tennis pratiqué par le Français.
La prochaine fois que l’on reverra Arthur Fils, ce sera donc à Monte‐Carlo.
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 21:48