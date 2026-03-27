Accueil ATP ATP - Miami

Fils n’existe pas face à un impres­sion­nant Jiri Lehecka 

Par
Jean Muller
-
519

On savait que le joueur tchèque en confiance pouvait être un sacré adver­saire mais on était loin de penser à ce qu’il domine aussi faci­le­ment un Arthur Fils émoussé. Le Français très effi­cace depuis le début du tournoi manquait visi­ble­ment d’énergie ce vendredi et l’enjeu du match l’a rattrappé.

Battu en deux manches (6−2, 6–2) sans avoir inquiété vrai­ment Jiri, Arthur Fils termine donc sa belle aven­ture en Floride. Jo‐Wilfried Tsonga reste donc le dernier trico­lore à avoir remporté un Masters1000.

Grace à cette place en demi‐finale, le Tricolore poin­tera à la 28ème place ATP juste derrière le numéro 1 trico­lore Arthur Rinderknech.

Si cette défaite n’était pas attendue surtout sur un score sévère, elle n’ef­face pas la qualité du tennis pratiqué par le Français. 

La prochaine fois que l’on reverra Arthur Fils, ce sera donc à Monte‐Carlo.

Publié le vendredi 27 mars 2026 à 21:48

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.