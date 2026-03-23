Le Français est en forme, en super forme même. Il a donné une sacrée fessée à Tsitsipas qui n’a pas existé. Arthur a littéralement proposé un récital de son tennis. Coup droit gagnant en pagaille, rapidité et précision, le Tricolore a selon lui réalisé carrément le meilleur match de sa carrière rien que ça. Il est évident que s’il maintient ce niveau de jeu, il faudra aller le chercher.
« C’était le meilleur match que j’aie jamais joué, je crois, dans toute ma vie. J’ai joué de grands matchs avant, mais ce niveau était dingue, mec. Je sais pas quoi dire. Je suis très heureux de cette performance et j’espère pouvoir maintenir ce niveau jusqu’à la fin de la semaine »
En 8ème de finale, Arthur va aller défier Valentin Vacherot pour un duel intéressant.
Publié le lundi 23 mars 2026 à 08:13