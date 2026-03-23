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Fils qui a explosé Tsitsipas (6−0, 6–1) : « C’était le meilleur match que j’aie jamais joué, je crois, dans toute ma vie »

Par
Jean Muller
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Le Français est en forme, en super forme même. Il a donné une sacrée fessée à Tsitsipas qui n’a pas existé. Arthur a litté­ra­le­ment proposé un récital de son tennis. Coup droit gagnant en pagaille, rapi­dité et préci­sion, le Tricolore a selon lui réalisé carré­ment le meilleur match de sa carrière rien que ça. Il est évident que s’il main­tient ce niveau de jeu, il faudra aller le chercher.

« C’était le meilleur match que j’aie jamais joué, je crois, dans toute ma vie. J’ai joué de grands matchs avant, mais ce niveau était dingue, mec. Je sais pas quoi dire. Je suis très heureux de cette perfor­mance et j’es­père pouvoir main­tenir ce niveau jusqu’à la fin de la semaine »

En 8ème de finale, Arthur va aller défier Valentin Vacherot pour un duel intéressant. 

Publié le lundi 23 mars 2026 à 08:13

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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