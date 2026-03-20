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Fognini sur Sinner : « Que dire ? Il est désor­mais aux côtés de Djokovic et Federer »

Par
Baptiste Mulatier
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En battant Daniil Medvedev en finale du Masters 1000 d’Indian Wells la semaine dernière, Jannik Sinner est devenu le plus jeune joueur à réaliser une perfor­mance que trois joueurs seule­ment avait fait avant lui (Andre Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic) : remporter les neuf tour­nois prin­ci­paux du circuit sur surface dure (Open Australie, US Open, ATP Finals, Indian Wells, Miami, Open du Canada, Cincinnati, Shanghai et Paris).

Un exploit salué par son compa­triote, Fabio Fognini, retraité des courts depuis juin 2025 mais toujours attentif à l’ac­tua­lité du circuit. 

« Que dire de notre grand Jan ? Il s’est confirmé comme un grand cham­pion, il a été décisif dans les moments impor­tants. Mené 0–4 au tie‐break en finale contre Daniil Medvedev, il a renversé la situa­tion en jouant bien les points impor­tants. Une curio­sité : je l’ai vu mieux défendre. Très, très bien en défense. Je pense et je crois qu’il a beau­coup travaillé après sa défaite contre Mensik à Doha pour retrouver confiance et remporter ce tournoi. Un tournoi qui le consacre, aux côtés de Novak Djokovic et Roger Federer, comme l’un des trois joueurs à avoir remporté tous les Masters 1000 sur dur. Un grand Jan, bravo. Maintenant profi­tons de Miami », a déclaré l’ex‐9e mondial dans des propos relayés par Tennis World Italia.

Publié le vendredi 20 mars 2026 à 18:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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