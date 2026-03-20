En battant Daniil Medvedev en finale du Masters 1000 d’Indian Wells la semaine dernière, Jannik Sinner est devenu le plus jeune joueur à réaliser une performance que trois joueurs seulement avait fait avant lui (Andre Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic) : remporter les neuf tournois principaux du circuit sur surface dure (Open Australie, US Open, ATP Finals, Indian Wells, Miami, Open du Canada, Cincinnati, Shanghai et Paris).
Un exploit salué par son compatriote, Fabio Fognini, retraité des courts depuis juin 2025 mais toujours attentif à l’actualité du circuit.
« Que dire de notre grand Jan ? Il s’est confirmé comme un grand champion, il a été décisif dans les moments importants. Mené 0–4 au tie‐break en finale contre Daniil Medvedev, il a renversé la situation en jouant bien les points importants. Une curiosité : je l’ai vu mieux défendre. Très, très bien en défense. Je pense et je crois qu’il a beaucoup travaillé après sa défaite contre Mensik à Doha pour retrouver confiance et remporter ce tournoi. Un tournoi qui le consacre, aux côtés de Novak Djokovic et Roger Federer, comme l’un des trois joueurs à avoir remporté tous les Masters 1000 sur dur. Un grand Jan, bravo. Maintenant profitons de Miami », a déclaré l’ex‐9e mondial dans des propos relayés par Tennis World Italia.
Publié le vendredi 20 mars 2026 à 18:29