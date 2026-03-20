En battant Daniil Medvedev en finale du Masters 1000 d’Indian Wells la semaine dernière, Jannik Sinner est devenu le plus jeune joueur à réaliser une perfor­mance que trois joueurs seule­ment avait fait avant lui (Andre Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic) : remporter les neuf tour­nois prin­ci­paux du circuit sur surface dure (Open Australie, US Open, ATP Finals, Indian Wells, Miami, Open du Canada, Cincinnati, Shanghai et Paris).

Un exploit salué par son compa­triote, Fabio Fognini, retraité des courts depuis juin 2025 mais toujours attentif à l’ac­tua­lité du circuit.

« Que dire de notre grand Jan ? Il s’est confirmé comme un grand cham­pion, il a été décisif dans les moments impor­tants. Mené 0–4 au tie‐break en finale contre Daniil Medvedev, il a renversé la situa­tion en jouant bien les points impor­tants. Une curio­sité : je l’ai vu mieux défendre. Très, très bien en défense. Je pense et je crois qu’il a beau­coup travaillé après sa défaite contre Mensik à Doha pour retrouver confiance et remporter ce tournoi. Un tournoi qui le consacre, aux côtés de Novak Djokovic et Roger Federer, comme l’un des trois joueurs à avoir remporté tous les Masters 1000 sur dur. Un grand Jan, bravo. Maintenant profi­tons de Miami », a déclaré l’ex‐9e mondial dans des propos relayés par Tennis World Italia.