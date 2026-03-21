Dans cette nuit de vendredi, la première confron­ta­tion entre Carlos Alcaraz et Joao Fonseca a eu lieu au second tour du Masters 1000 de Miami. Tout logi­que­ment, le numéro un mondial a pris le meilleur sur son cadet (6−4, 6–4).

Dans l’émis­sion Sans Filet de Winamax, le jour­na­liste Benoît Maylin a salué la pres­ta­tion du prodige brési­lien, tout en rele­vant le delta qui le sépare des deux souve­rains de l’ATP.

« Fonseca a fait de superbes choses. Il a le poten­tiel mais pour l’ins­tant ça ne passe pas contre les deux dingues que sont Alcaraz et Sinner. »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/onHB9NR9Gx — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) March 21, 2026

« Fonseca a fait des très très belles choses. C’est pour ça qu’il est inté­res­sant. Tout autant qu’un gamin de 19 ans, qui est là, pas encore dans le top 30, ni dans le top 20, mais dont on sait très bien qu’il a le poten­tiel pour, mais que ça ne passe pas pour l’ins­tant, face à ces deux dingues. Qui passe ces deux dingues ? Tu peux en passer un des fois, mais tu ne passes pas le deuxième. Tu vois bien qu’au niveau du tennis, le mec est à des années‐lumière de ce niveau‐là. Mais encore une fois, parce que Sinner et Alcaraz sont dingues ».