Dans cette nuit de vendredi, la première confrontation entre Carlos Alcaraz et Joao Fonseca a eu lieu au second tour du Masters 1000 de Miami. Tout logiquement, le numéro un mondial a pris le meilleur sur son cadet (6−4, 6–4).
Dans l’émission Sans Filet de Winamax, le journaliste Benoît Maylin a salué la prestation du prodige brésilien, tout en relevant le delta qui le sépare des deux souverains de l’ATP.
« Fonseca a fait des très très belles choses. C’est pour ça qu’il est intéressant. Tout autant qu’un gamin de 19 ans, qui est là, pas encore dans le top 30, ni dans le top 20, mais dont on sait très bien qu’il a le potentiel pour, mais que ça ne passe pas pour l’instant, face à ces deux dingues. Qui passe ces deux dingues ? Tu peux en passer un des fois, mais tu ne passes pas le deuxième. Tu vois bien qu’au niveau du tennis, le mec est à des années‐lumière de ce niveau‐là. Mais encore une fois, parce que Sinner et Alcaraz sont dingues ».
Publié le samedi 21 mars 2026 à 17:29