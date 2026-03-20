Vainqueur de Mrozan en trois manches (6−3, 3–6, 6–2), le Brésilien s’est donné le chance de pouvoir aller défier Carlos Alcaraz. Ce sera le premier duels entre ces deux champions et ce sera aussi un match très attendu par le public. James Blake, le directeur du tournoi doit être ravi et les passionnés aussi. A Indian Wells, le duel de Joao face à Sinner avait finalement lancé le tournoi, cela devrait être aussi le cas du côté de Miami. En attendant ce moment, Joao a avoué qu’il ne se sentait pas sous pression, bien au contraire.
« Je suis très motivé, très excité, ce sera un match spécial. Étant seulement ma deuxième année sur le circuit, affronter le numéro deux mondial, Jannik, et maintenant le numéro un, Carlos, c’est spécial. C’est une occasion de vérifier où j’en suis actuellement. À quel point puis‐je me rapprocher d’eux ? J’adore jouer contre les meilleurs et apprendre comment ils jouent, comment ils gèrent la pression. Ce sera un moment particulier pour moi, c’est certain, et une grande opportunité. Je vais entrer sur le court, profiter autant que possible et bien sûr, essayer de gagner ».
Publié le vendredi 20 mars 2026 à 07:59