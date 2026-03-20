Vainqueur de Mrozan en trois manches (6−3, 3–6, 6–2), le Brésilien s’est donné le chance de pouvoir aller défier Carlos Alcaraz. Ce sera le premier duels entre ces deux cham­pions et ce sera aussi un match très attendu par le public. James Blake, le direc­teur du tournoi doit être ravi et les passionnés aussi. A Indian Wells, le duel de Joao face à Sinner avait fina­le­ment lancé le tournoi, cela devrait être aussi le cas du côté de Miami. En atten­dant ce moment, Joao a avoué qu’il ne se sentait pas sous pres­sion, bien au contraire.

« Je suis très motivé, très excité, ce sera un match spécial. Étant seule­ment ma deuxième année sur le circuit, affronter le numéro deux mondial, Jannik, et main­te­nant le numéro un, Carlos, c’est spécial. C’est une occa­sion de véri­fier où j’en suis actuel­le­ment. À quel point puis‐je me rappro­cher d’eux ? J’adore jouer contre les meilleurs et apprendre comment ils jouent, comment ils gèrent la pres­sion. Ce sera un moment parti­cu­lier pour moi, c’est certain, et une grande oppor­tu­nité. Je vais entrer sur le court, profiter autant que possible et bien sûr, essayer de gagner ».