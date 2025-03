Auteur d’un début de saison 2025 très inté­res­sant avec une finale sur l’ATP 250 de Hong‐Kong en janvier et une demi‐finale sur le très relevé Challenger de Phoenix la semaine dernière (défaite face au vain­queur du tournoi Joao Fonseca), Kei Nishikori a malheu­reu­se­ment dû se retirer juste avant son premier tour sur le Masters 1000 de Miami ce jeudi où il devait affronter son compa­triote, Yoshihito Nishioka.

Suite à ce forfait, le Japonais a reçu un très bel hommage de la part de Nick Kyrgios, admi­ratif de la persé­vé­rance de son collègue qui a long­temps lutté avec les blessures.

We are just blessed to still have you ✅ https://t.co/Txyd7dyGBd