Si onze têtes de série dont les quatre demi‐finalistes d’Indian Wells sont déjà tombées à Miami, Frances Tiafoe s’en est lui sorti en deux sets contre Alejandro Davidovich Fokina : 7–5, 7–6(5) en 2h de jeu.

« Les surprises ne m’inquiètent même plus. Je suis frustré chaque semaine. Je le dis tout le temps : je suis sur le circuit depuis un moment, et le niveau de jeu général n’a jamais été aussi relevé. Il y a des anciens qui tiennent bon, des jeunes qui arrivent au plus haut niveau et essaient de se faire une place sur le circuit, et les meilleurs qui s’ac­crochent comme jamais. Le circuit, c’est dingue. Tous les mecs ici jouent à un niveau incroyable », a fait remar­quer le 17e joueur mondial au micro de l’ATP.