Frances Tiafoe a raison d’y croire.

Opposé ce jeudi à Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Miami (à partir de 18 heures), l’Américain, qui s’est imposé une fois en cinq confron­ta­tions face à l’Italien, à Vienne, en 2021, a fait part de sa satis­fac­tion de retrouver le grand favori du tournoi.

« Je suis très impa­tient de profiter de ma journée de repos, j’ai hâte qu’elle arrive (rires). Je frap­perai quelques balles, mais je ne vien­drai pas jusqu’ici, j’habite au Boca Woods Country Club, à trois minutes d’ici. Je vais rester chez moi pour me détendre et je vais faire venir mon chef pour bien manger. J’ai hâte. La dernière fois que nous avons joué, c’était en finale à Cincinnati (défaite 7–6, 6–2), après une longue semaine pour moi. Je suis heureux de le revoir, j’adore ce genre de matchs. Ce sera un grand match. »