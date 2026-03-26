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Frances Tiafoe, même pas peur avant d’af­fronter Jannik Sinner en quarts de finale : « J’adore ce genre de matchs. Je suis heureux de le retrouver. Ce sera un grand match »

Par
Thomas S
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Australian Open - Melbourne - 13�12025

Frances Tiafoe a raison d’y croire.

Opposé ce jeudi à Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Miami (à partir de 18 heures), l’Américain, qui s’est imposé une fois en cinq confron­ta­tions face à l’Italien, à Vienne, en 2021, a fait part de sa satis­fac­tion de retrouver le grand favori du tournoi. 

« Je suis très impa­tient de profiter de ma journée de repos, j’ai hâte qu’elle arrive (rires). Je frap­perai quelques balles, mais je ne vien­drai pas jusqu’ici, j’habite au Boca Woods Country Club, à trois minutes d’ici. Je vais rester chez moi pour me détendre et je vais faire venir mon chef pour bien manger. J’ai hâte. La dernière fois que nous avons joué, c’était en finale à Cincinnati (défaite 7–6, 6–2), après une longue semaine pour moi. Je suis heureux de le revoir, j’adore ce genre de matchs. Ce sera un grand match. »

Publié le jeudi 26 mars 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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