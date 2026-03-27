Alors qu’il retrouvait Jannik Sinner pour la première fois depuis sa défaite en finale à Cincinnati en 2024, Frances Tiafoe s’est montré incapable de rivaliser avec le récent lauréat d’Indian Wells.
Sèchement battu 6–2, 6–2 en 1h10 de jeu à l’occasion des quarts de finale sur le Masters 1000 de Miami, l’Américain a livré son ressenti lors de la conférence de presse d’après match. Et il n’a pas manqué de louer les qualités de son adversaire et bourreau.
« Je dois juste m’améliorer un peu dans ces matchs. J’ai affronté des joueurs du Top 5 ou du Top 10, et je n’ai pas toujours donné le meilleur de moi‐même, mais je suis quand même content de ce que j’ai fait. Je veux dire, c’est l’un des meilleurs frappeurs que le tennis ait jamais connus. Il n’y a pas d’excuses. Ce type est un sacré joueur. Il l’a prouvé face à tout le monde. Je n’étais pas au meilleur de ma forme, mais il m’a quand même mis dans des situations vraiment, vraiment difficiles. Je pense que le plus important, c’est que je ne lui ai pas mis la pression au niveau du score. Qu’il soit n° 1 ou n° 2 mondial, peu importe, c’est un excellent attaquant, et c’était le plus gros problème aujourd’hui (jeudi). Et le fait d’avoir été breaké tôt dans les deux sets. Ce qui est le plus impressionnant chez lui, c’est qu’il est capable de faire la même chose encore et encore. Il frappe la balle de manière très propre avec une grande profondeur, et il se déplace extrêmement bien. Il sert à un rythme soutenu la plupart du temps, et il donne l’impression que le court est tout petit grâce à la façon dont il se déplace et frappe la balle avec une pureté incroyable à chaque coup. On a l’impression qu’il faut presque mettre un peu plus de pression. Ça donne l’impression qu’il faut en faire trop. »
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 13:13