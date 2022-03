Francisco Cerundolo est sur un petit nuage depuis son arrivée en Floride.

Après avoir profité de l’abandon de Reilly Opelka au deuxième tour, de l’at­ten­tisme de Gaël Monfils au troi­sième, d’une bles­sure de Frances Tiafoe en huitièmes de finale, il a cette fois vu Jannik Sinner aban­donner son quart de finale après seule­ment cinq jeux dans le premier set (4–1). Une aubaine pour ce jeune joueur norma­le­ment plus à l’aise sur terre battue que sur dur.

En confé­rence de presse d’après match, il avait quand même du mal à réaliser même si, comme il le dit, il faut savoir profiter des opportunités.

« Cela signifie beau­coup pour moi. C’est tout ce que je voulais, tout ce dont j’ai rêvé. Première demi‐finale de Masters 1000, être sur le point d’être 50e au clas­se­ment mondial, d’après ce que j’ai entendu… ça va tout changer pour moi. En ce moment, je me sens bizarre. Je me sentais vrai­ment bien sur le terrain, je voulais conti­nuer à jouer et essayer de gagner le match complet. Je ne m’at­ten­dais pas à ce qu’il aban­donne, c’est juste venu de nulle part. Il est venu vers moi, m’a serré la main et je ne savais pas ce qui se passait, je ne savais pas ce qui n’al­lait pas chez lui. Je lui souhaite un prompt réta­blis­se­ment, Jannik est un grand joueur et une grande personne. Il n’a pas eu de chance, mais c’est quelque chose qui arrive dans le tennis : vous devez profiter des oppor­tu­nités qui se présentent à vous. Donc, oui, je suis content, mais ce n’était pas suffi­sant pour moi, je l’ap­pré­cierai proba­ble­ment davan­tage un peu plus tard. »