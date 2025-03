Francisco Comesana est un drôle d’oiseau.

Le joueur argentin, qui parti­ci­pait aux quali­fi­ca­tions du Masters 1000 de Miami, a été vu en train de sortir une ciga­rette sur son banc après sa victoire au premier tour face à Michael Mmoh ce lundi 17 mars.

Selon le site TennisUpToDate, l’ac­tuel 67e mondial aurait même lancé à l’ar­bitre de chaise : « Excusez‐moi, avez‐vous du feu ? »

Comesaña giving his best impres­sion of peak 1970s tennis pic.twitter.com/rBgJ1PrLHh