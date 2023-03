De passage en confé­rence de presse après sa très belle victoire contre Holger Rune, ce mardi en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami, Taylor Fritz a natu­rel­le­ment été inter­rogé sur son futur adver­saire, le numéro un mondial Carlos Alcaraz. Un premier affron­te­ment (pas avant 2h30 du matin) qui promet entre deux joueurs au style de jeu radi­ca­le­ment different.

« Je suis conscient que ce sera un match très physique, il va me pousser à la limite et je vais devoir élever mon jeu à un niveau supé­rieur. C’est l’un des gars les plus rapides du circuit et il va m’obliger à faire un effort énorme sur chaque point. J’ai hâte de l’af­fronter, nous n’avons jamais joué l’un contre l’autre et je pense que ce sera amusant. Beaucoup de gens attendent ce match avec impa­tience et moi aussi. »