A Miami comme à Indian Wells et pour des raisons diffé­rentes, ni Rafael Nadal ni Novak Djokovic ne sont de la partie. Taylor Fritz ne cache pas son exci­ta­tion face à cette situa­tion. Il compte bien en profiter…

« Je le dis depuis un certain temps déjà. C’est très exci­tant parce qu’on aborde ces tour­nois avec le senti­ment que tout le monde peut gagner. Il y a 10 ou 15 candi­dats. La victoire revient à celui qui joue le mieux cette semaine‐là. Cela peut être la semaine de votre vie, et je pense que c’est vrai­ment exci­tant. Cela a beau­coup changé pour moi depuis un an et demi. J’ai toujours voulu gagner des tour­nois, mais j’avais l’im­pres­sion que la plupart du temps, c’était très impro­bable avec Federer, Nadal et Djokovic dans les tableaux, tant ils étaient imbat­tables. C’est génial d’avoir le senti­ment que je peux parti­ciper à des tour­nois avec une chance de les gagner, comme beau­coup d’autres joueurs », a avoué le vain­queur du Masters 1000 d’Indian Wells 2022, qui affron­tera Denis Shapovalov en 16es de finale en Floride.