Taylor Fritz affron­tait Carlos Alcaraz pour la première fois, à l’oc­ca­sion des quarts de finale du Masters 1000 de Miami. Il a décou­vert le phéno­mène avec une défaite sèche 6–4, 6–2, en une heure et vingt minutes de jeu. L’Américain a surtout été choqué par l’en­tame de match du plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire.

« J’ai joué contre Federer, Nadal et Djokovic et j’avais l’im­pres­sion d’avoir plus le temps de respirer face à eux. Ce sont des styles de jeu diffé­rents. Novak vous embarque dans de longs échanges, il vous met lente­ment hors de posi­tion et vous domine, mais j’ai l’im­pres­sion de pouvoir rester plus long­temps dans ces échanges et d’avoir plus d’op­por­tu­nités d’at­ta­quer. Aujourd’hui lors des premiers jeux du match, Alcaraz lâchait des coups gagnants en réponse à des coups sur lesquels les joueurs ne me mettent pas en danger habi­tuel­le­ment. J’ai l’im­pres­sion qu’il a été beau­coup plus offensif et qu’il m’a mis beau­coup plus de pres­sion », a constaté 10e joueur mondial.

En demi‐finales, Jannik Sinner, lui, connaîtra bien Alcaraz puis­qu’il l’a battu deux fois en cinq matchs. Le choc entre les deux plus grands talents de leur géné­ra­tion s’an­nonce excep­tionnel. L’Italien a une revanche à prendre par rapport aux deux dernières confron­ta­tions, à l’US Open et à Indian Wells plus récemment.