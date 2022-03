Il ne faut pas être menta­liste pour deviner que Taylor Fritz a passé un vrai cap dans sa carrière de joueur de tennis depuis plusieurs semaines et ce avant son titre décroché sur le Masters 1000 d’Indian Wells face à Rafael Nadal.

Et l’Américain a une méthode bien à lui pour constam­ment garder une frai­cheur mentale et un esprit de compé­ti­tion élevé : il se répète chaque jour qu’il peut encore mieux faire que le jour précédent.

« J’essaie de penser que je joue bien, que ma confiance est au plus haut, donc je veux conti­nuer sur cette lancée posi­tive au lieu de penser que je suis satis­fait, que j’ai bien fait la semaine dernière. Je continue à me dire que je ne devrais pas être satis­fait de ce que j’ai fait à Indian Wells. Je veux bien faire ici, à Miami. Pour ce qui est de la cheville, je l’ai sentie un peu plus mal que lors de mon dernier match, mais certai­ne­ment beau­coup mieux qu’à Indian Wells. »