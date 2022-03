Taylor Fritz joue blessé depuis la finale à Indian Wells. Une atti­tude qui peut poser ques­tion d’au­tant que la saison sur terre très éprou­vante va arriver bientôt. Vainqueur en trois manches de Kukushkin (6–3, 5–7, 6–3), il a donc fait le point sur cette situa­tion un peu spéciale.

« Nous avons essayé de laisser l’ar­ti­cu­la­tion aussi libre que possible et beau­coup d’anti‐inflammatoires pour la contrôler. Avant le match, je J’ai ressenti un craque­ment quand j’ai servi. Le service a été le plus gros obstacle. Une fois sur la bonne voie, je n’y ai plus du tout pensé, je suppose que c’est à cause de l’adré­na­line » a expliqué l’Américain.

Au prochain tour, il affron­tera son « ami » Tommy Paul.