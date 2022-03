Tout juste remis de ses émotions après le plus beau titre de sa carrière remporté à Indian Wells face à Rafael Nadal en finale, Taylor Fritz, touché à la cheville avant son duel face à l’Espagnol, a décidé de s’ali­gner en Floride après avoir vu une amélioration.

En confé­rence de presse à Miami, il est revenu sur ce moment unique. « Tout ce qui s’est passé était fou. Je n’ai pas abordé le tournoi en pensant que je pouvais gagner, mais j’ai enchaîné les victoires et à la fin c’est arrivé. Je pensais que je ne pour­rais pas jouer la finale à cause de ma cheville, puis j’ai vu que Nadal était blessé aussi, je ne sais pas, il y a beau­coup de choses que je dois encore réaliser. Après le match, je suis allé dîner dans un restau­rant de Palm Springs où j’ai toujours fêté mes succès de jeunesse, puis je me suis envolé pour Los Angeles. J’ai fait la fête, j’ai bu du cham­pagne, mais je me suis levé tôt parce que je devais passer une IRM sur ma cheville. »