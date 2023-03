Qualifié pour le deuxième tour du Masters 1000 de Miami où il affron­tera Stefanos Tsitsipas ce samedi, Richard Gasquet, au cours d’une belle inter­view accordée à L’Équipe, a évoqué son quoti­dien qu’il dévoue entiè­re­ment à sa passion pour le tennis.

« Je donne tout, tous les jours. Parce que je sens vrai­ment que je suis au taquet. J’ai très peu à donner de plus pour essayer de gagner parce qu’il y a des moments dans le match où c’est un peu diffi­cile physi­que­ment. Mais avec la tête et l’envie, j’ar­rive à me remettre dedans. 24 heures sur 24, je pense au tennis. Je ne fais rien d’autre. Il n’y a pas une seconde où je ne fais pas un truc en adéqua­tion avec le tennis. Si, la seule chose, c’est que je joue aux cartes. À la belote. C’est la seule acti­vité qui ne me fait pas mal. Je ne fais pas de golf, pas de foot, rien. Je me couche tôt, sinon ça fait long­temps que j’au­rais arrêté », a déclaré Richard après avoir évoqué la partie diété­tique de son métier.