En confé­rence de presse, Hugo Gaston est resté positif et a livré une analyse lucide de sa défaite contre Cameron Norrie au 3e tour du Masters 1000 de Miami.

« Je sais que je ne suis pas loin de ce genre de joueurs. Mais un joueur comme lui, il joue du premier au dernier point de la même façon. C’est la diffé­rence entre lui et moi pour l’ins­tant. Mais ça donne envie de progresser et d’être un peu plus régu­lier dans le jeu. C’est un travail sur ma constance tout au long des matchs. Je suis capable de monter très haut et c’est très bien mais il faut que je main­tienne un bon niveau stable », a estimé le Français dans des propos rapportés par L’Equipe.